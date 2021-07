EM-Kader: 17 Spieler stehen fest – 17 weitere Profis kämpfen um die letzten Plätze

Die erste Etappe der WM-Qualifikation für Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft ist vorbei, nun steht die nächste Stufe vor der Mannschaft: die EM im Mai. Davor muss Bundestrainer Löw allerdings noch entscheiden, wer denn überhaupt mitfährt zur Europameisterschaft.

Die drei WM-Qualifikationsspiele gegen Island (3:0), Rumänien (1:0) und Nordmazedonien (1:2) waren für Löw also die letzte Sichtungsmöglichkeit vor der Nominierung des deutschen Kaders für das Turnier. Der Bundestrainer wird am 18. oder 19. Mai mindestens 20 Feldspieler und drei Torhüter benennen, mit denen er am 25. Mai ins Trainingslager nach Seefeld fährt.

Löws Kader-Puzzle: 17 Plätze fix – Müller weiter auf EM-Warteliste



Löw berichtete am Mittwochabend nach der Niederlage in Duisburg von Diskussionen bei der UEFA, dass womöglich „zwei oder drei Spieler mehr nominiert werden können“ aufgrund der Corona-Situation. Mit einer Entscheidung rechnet der 61-Jährige bis Ende April. Am 1. Juni müssen die 24 EM-Teilnehmer der UEFA den finalen EM-Kader melden.

Stand jetzt sind 17 EM-Spieler bei der deutschen Nationalmannschaft fix. Daneben kann eine Warteliste und eine Reserveliste erstellt werden. Durch die Niederlage gegen Nordmazedonien gewinnt die Diskussion über ein mögliches DFB-Comeback von Thomas Müller (31) und/oder Mats Hummels (32) wieder an Fahrt. „Die Frage ist jetzt heute nicht zu beantworten aufgrund des einen Spiels“, sagte Löw ausweichend. Das Trainerteam werde sich „intensiv Gedanken machen und alles überprüfen“.

FIXE EM-KRÄFTE (17):

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Abwehr: Emre Can (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern)

Mittelfeld: Leon Goretzka (FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Joshua Kimmich (FC Bayern), Toni Kroos (Real Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)

Offensive: Serge Gnabry (FC Bayern), Kai Havertz (FC Chelsea), Leroy Sané (FC Bayern), Timo Werner (FC Chelsea)

WARTELISTE (10):

Tor: Bernd Leno (FC Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Abwehr: Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Robin Koch (Leeds United), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld: Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (FC Bayern)

Offensive: Thomas Müller (FC Bayern), Amin Younes (Eintracht Frankfurt)

RESERVELISTE (7):

Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Philipp Max (PSV Eindhoven), Marco Reus (Borussia Dortmund), Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon). (dpa/abin)