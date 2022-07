Hype um Tanz-Videos aus der DFB-Kabine – große EM-Party in Frankfurt

Unabhängig vom Ausgang des EM-Endspiels gegen Gastgeber England wird die deutschen Nationalmannschaft am Montag in Frankfurt feierlich empfangen. Nach der Rückkehr aus London werde sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf dem Rathausbalkon im Römer den Fans präsentieren, teilte die Stadt Frankfurt am Freitag mit.

Die DFB-Frauen greifen im Finale gegen England an diesem Sonntag (18 Uhr/ARD) nach dem neunten EM-Titel. Auf dem Weg ins Endspiel blieb die Mannschaft ungeschlagen und begeisterte mit ihren Auftritten Millionen Menschen in der Heimat.

Mediales Interesse der Frauen-Nationalmannschaft stetig gestiegen

Das führte dazu, dass das mediale Interesse an der deutschen Frauennationalmannschaft während des EM-Turniers stetig zugenommen hat. Seit dem deutschen Auftaktspiel gegen Dänemark am 8. Juli hat sich die TV-Reichweite von knapp sechs Millionen auf über 12 Millionen Zuschauer im Halbfinale mehr als verdoppelt. Des Weiteren stieg der Marktanteil in dieser Zeit erheblich.

Auch auf den Social-Media-Kanälen konnte ein deutlicher „Anstieg in der Followerschaft“ verzeichnet werden. Während die Seite „dfb_frauenteam“ auf Instagram seit EM-Beginn ihre Followerschaft um 67 Prozent erhöhen konnte, wuchs das Interesse an dem im Juni gelaunchten TikTok-Kanal ebenfalls enorm. Dort stieg die Anzahl an Followern um 112 Prozent.

Besonders beliebt sind die kultigen Tanzeinlagen der Spielerinnen nach Siegen in der Kabine, wie hier nach dem Finaleinzug:

Mehrheit der Deutschen glaubt an EM-Sieg

Mittlerweile glaubt eine deutliche Mehrheit der Deutschen an einen Sieg der DFB-Frauen im EM-Endspiel. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts YouGov unter 2931 Personen ab 18 Jahren. Wie YouGov am Freitag mitteilte, rechnen 58 Prozent der Befragten mit einem Erfolg der DFB-Frauen im Finale gegen England im Wembley-Stadion in London. Elf Prozent sehen die Gastgeberinnen als Titelfavoritinnen, 31 Prozent machten keine Angaben. Deutschlands Frauen können am Sonntag ihren neunten EM-Titel gewinnen.

Dank der erfolgreichen Auftritte des deutschen Teams von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg ist das Interesse an der Frauen-EM im Laufe des Turniers weiter anggestiegen. So wollen 48 Prozent das Finale laut YouGov verfolgen. Zum Halbfinale am Mittwoch gegen Frankreich (2:1) lag die Quote bei 40 Prozent, zum Viertelfinale gegen Österreich (2:0) bei 36 Prozent. (dpa/sid/pw)