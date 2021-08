Rudelbildung an der Anfield Road: Champions-League-Sieger Chelsea fühlte sich beim 1:1 in Liverpool wegen einer strittigen Elfmeter-Entscheidung benachteiligt. Doch aller Protest änderte nichts am Unentschieden im deutschen Trainer-Duell zwischen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

Chelseas deutscher Abwehrrecke Antonio Rüdiger regte sich so sehr auf, dass ihm Schiedsrichter Anthony Taylor den gelben Karton vor die Nase hielt. Statt mit einer 1:0-Führung in die Pause zu gehen, gab es Elfmeter für Liverpool – und dazu noch Rot für Reece James, der einen Schuss von Sadio Mané erst mit dem Oberschenkel und dann mit dem Arm abgewehrt hatte. Auf der eigenen Torlinie und mit Bewegung der Hand zum Ball, weshalb die Entscheidung von Taylor durchaus korrekt war.

Premier League: Remis im Topspiel zwischen Liverpool und Chelsea

Mo Salah (45.+5) verwandelte den Handelfmeter und egalisierte so das 0:1, das Kai Havertz (21.) nach einer Ecke von James mit einem Kopfball ins lange Eck erzielt hatte. Vor der Elfmeter-Szene war das Spitzenspiel der Premier League schnell und intensiv, nach der Pause wurde es hitziger, aber auch langsamer.

Havertz trifft! Tuchel-Elf entführt Punkt aus Liverpool

In Unterzahl bemühte sich Chelsea darum, das Spiel zu verschleppen. Tuchel ließ Havertz und auch N’Golo Kanté in der Kabine und setzte auf konsequente Abwehr mit Aussicht auf Konter. Stürmer Romelu Lukaku beschäftigte die Liverpooler Abwehr bei Gegenstößen, vorne fiel den „Reds“ zu wenig ein, um aus ihrer Überzahl Kapital zu schlagen.

20 Minuten vor Schluss brachte Klopp Thiago für Kapitän Jordan Henderson, um mit frischen Kräften den Abwehrriegel der Londoner zu knacken. Doch Chelsea hielt stand und verließ die Anfield Road als moralischer Sieger – weshalb sogar ihr Hitzkopf Cesar Azpilicueta nach dem Schlusspfiff freundliche Worte mit Klopp wechselte.