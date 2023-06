Eklat nach Europa-League-Finale! Fans attackieren Schiri am Flughafen

Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor ist bei der Abreise nach dem Europa-League-Finale in Budapest Videos und Berichten zufolge am Flughafen massiv bedrängt worden. Etwa 100 Fans der AS Rom haben den britischen Schiedsrichter angegriffen und beschimpft.

„Wir sind entsetzt über die ungerechtfertigten und verabscheuungswürdigen Beschimpfungen, die gegen Anthony und seine Familie gerichtet wurden“, teilte die Profi-Schiedsrichter-Vereinigung der englischen Premier League am Donnerstagabend mit. Videos in den Sozialen Medien zeigen, dass Taylor auf dem ungarischen Flughafen von einer Eskorte aus sieben Beamten beschützt werden musste, als einige Fans Plastikbecher und einen Stuhl in seine Richtung warfen.

Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport.



Shocking.



pic.twitter.com/u5dmlxZs0h

Der Unparteiische war nach dem Sieg des FC Sevilla im Elfmeterschießen gegen die AS Rom insbesondere von Rom-Trainer José Mourinho wüst beschimpft worden. Auch Roms Sportdirektor kritisierte Taylor scharf. „Der Klub will die Verdienste von Sevilla nicht infrage stellen. Wir haben jedoch die auffälligsten Vorfälle analysiert, und es ist klar, dass der Referee nicht ausgewogen gehandelt hat“, so Tiago Pinto.

Der Portugiese hatte Taylor in der Tiefgarage der Budapester Final-Arena abgepasst und ihn unter anderem als „Schande“ bezeichnet. Mourinho droht eine Strafe durch die Europäische Fußball-Union UEFA. (dpa/sid/dv)