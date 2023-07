Eklat bei HSV-Konkurrent! Polizei verhaftet Zweitliga-Profi im Trainingslager

Während des Trainingslagers von Hertha BSC kam es offenbar zu einem unschönen Zwischenfall. Wie die „Bild“ berichtet, sei ein Profi der Berliner an einer Eskalation in einem Gasthof in Zell am See beteiligt gewesen. Dabei sei es auch zu Handgreiflichkeiten mit einem 22-jährigen Einheimischen gekommen.

Bei dem Spieler soll es sich dem Bericht zufolge um Keeper Marius Gersbeck (28) handeln, der demnach am Sonntag bereits von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sei. Der 22-Jährige sei demzufolge am Kopf verletzt und nicht vernehmungsfähig.

Hertha BSC: Marius Gersbeck von Polizei festgenommen

„Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können“, teilte die Hertha am Sonntag mit.

Nach der Auseinandersetzung sei Gersbeck am Sonntagmorgen im Teamhotel festgenommen worden, heißt es in dem Bericht. Wie die Polizei in Zell am See auf Nachfrage mitteilte, seien in der Wache des Urlaubsortes jedoch „beide Arrestzellen leer“. Der betroffene Spieler befinde sich nach dpa-Informationen derzeit wieder im Teamhotel. Im Kader für das Testspiel gegen Antwerpen, das um 13 Uhr begann, fehlte er naturgemäg.

Das könnte Sie auch interessieren: Medien: VfB Stuttgart macht ernst bei Bayern-Torwart – Gespräche laufen

Gersbeck war gerade erst für rund 300.000 Euro Ablöse vom Karlsruher SC zur Hertha zurückgekehrt. Bereits in seiner Jugend hatte der gebürtige Berliner für den Verein gespielt.