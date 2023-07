Medien: VfB Stuttgart macht ernst bei Bayern-Torwart – Gespräche laufen

Der VfB Stuttgart hat nach übereinstimmenden Medienberichten sein Werben um eine Verpflichtung von Torhüter Alexander Nübel vom Meister FC Bayern München intensiviert. Es habe ein Kennenlerntreffen beider Seiten gegeben, berichteten Sky, „Bild” und „Kicker” am Freitag. Demnach würde der schwäbische Bundesligist gern den nach seiner Leihe von der AS Monaco nach München zurückgekehrten Schlussmann holen.

Die Gespräche zwischen beiden Vereinen und Nübels Management stünden jedoch noch ganz am Anfang. Hindernis sei die hohe Ablöseforderung der Münchner, der VfB will den Torwart angeblich zunächst nur ausleihen.

Der 26-jährige Nübel war zuletzt an Frankreichs Top-Klub AS Monaco ausgeliehen und dort Stammkraft.

Nach Ablauf der Leihe soll er sich beim FC Bayern nicht wieder als Reservist hinter Nationaltorhüter Manuel Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch im Winter an seinem Comeback arbeitet, einreihen wollen. Zudem hatte der Rekordmeister nach Neuers Verletzung den Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der 34-Jährige hat wie Nübel einen Vertrag bis 2025.

Laut „Bild” soll der VfB Stuttgart neben Nübel auch an Malik Tillman von den Bayern interessiert sein. Der US-Amerikaner und ehemalige deutsche U21-Nationalspieler war zuletzt an Glasgow Rangers ausgeliehen. Der Vertrag des 21-Jährigen beim deutschen Meister läuft im kommenden Sommer aus. (dpa/mg)