Fast 60 Millionen! Manchester United öffnet Schatulle für Ajax-Star

Der Wechsel von Ajax Amsterdams Innenverteidiger Lisandro Martinez zum englischen Fußball-Spitzenklub Manchester United ist so gut wie perfekt. Neu-Trainer Erik ten Haag kennt den Spieler bestens.

Wie der englische und der niederländische Rekordmeister am Sonntag mitteilten, sei eine Einigung über den Transfer des 24-jährigen Argentiniers unter Vorbehalt des Medizinchecks und der vertraglichen Vereinbarung mit dem Spieler erzielt worden.

Laut Ajax belaufen sich die Ablösemodalitäten auf 57,37 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von zehn Millionen Euro. Damit wäre Martinez der drittteuerste Ajax-Verkauf der Geschichte – lediglich Frenkie de Jong (86 Millionen Euro zum FC Barcelona) und Matthijs de Ligt (85,5 Millionen Euro zu Juventus Turin) spülten bislang mehr Geld in die Vereinskasse.

Martinez folgt damit seinem ehemaligen Ajax-Trainer Erik ten Haag, der in Manchester Ralf Rangnick abgelöst hatte. (sid/mvp)