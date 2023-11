„Eine Frechheit und skurril!“ Boateng-Berater teilt gegen Heidenheim aus

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Wechsel von Weltmeister Jerome Boateng zu Bundesliga-Neuling Heidenheim. Trainer Frank Schmidt räumt diese aus dem Weg, sehr zum Unmut von Boatengs Berater Tolga Dirican.

„Wir sind sehr verwundert über die Aussagen von Frank Schmidt. Jerome hat Heidenheim nie sein Wort gegeben und zu keiner Zeit sein Interesse an einem Wechsel dorthin hinterlegt. Stattdessen hat Heidenheim ihn noch einladen wollen. Dies nun so umzudrehen, als ob Heidenheim Jerome absagt, ist eine Frechheit und skurril zudem“, wütete der Berater gegenüber der „Sport Bild“.

Boateng? Schmidt zeigt sich verwundert

Dirican spielt damit auf die Aussage von Heidenheims Trainer nach der 2:4-Niederlage gegen Bayern an, nachdem es Anfang November zu einem Treffen zwischen Heidenheim-Bossen und Boateng gekommen sein soll. Schmidt sei „sehr überrascht“, denn „wir haben eine DNA mit jungen, hungrigen Spielern, die wir ausbilden und nach vorne bringen. Da würde er nicht ganz so gut reinpassen“.

Der 35-jährige Verteidiger Boateng ist seit Sommer 2023 vereinslos, spielte zuletzt in Frankreich bei Olympique Lyon. Auch Bayern trat an den Verteidiger heran, um die personellen Probleme in der Abwehr zu beheben. Zu einer Einigung kam es letztlich nicht. Boateng hielt sich aber weiter in München fit.