Erneut ist ein Premier-League-Fußballer Opfer eines Einbruchs geworden. Diebe stiegen bei Victor Lindelöf ein, während der Schwede am Mittwochabend mit Rekordmeister Manchester United beim FC Brentford in London spielte.

Das teilte der Club von Trainer Ralf Rangnick am Freitag der britischen Nachrichtenagentur PA mit. Lindelöfs Frau und zwei Kinder waren während des Einbruchs zu Hause, blieben aber unverletzt. Sie hätten sich verstecken und in einem Zimmer einschließen können, schrieb Maja Nilsson Lindelöf in einer Instagram-Story.

Die Familie sei „deutlich erschüttert“, teilte der Club weiter mit. „Dies war eine belastende Erfahrung für sie und für Victor, als er nach dem Spiel davon erfuhr, und der Verein unterstützt sie voll und ganz.“ Lindelöf kam bei der Partie, die United 3:1 gewann, über 90 Minuten zum Einsatz.

Brutale Überfälle auf Premier-League-Spieler

In den vergangenen Jahren sind Premier-League-Spieler immer wieder Opfer von teils brutalen Überfällen geworden. Joao Cancelo von Manchester City berichtete zum Jahresende, er sei von vier Einbrechern verletzt worden, die seinen Schmuck stahlen. Im September 2021 drangen Diebe beim englischen Nationalspieler Reece James ein, als der Verteidiger mit dem FC Chelsea in der Champions League bei Zenit St. Petersburg spielte.

Im Oktober berichtete die „Sun“, ein namentlich nicht genannter Profi und seine Freundin seien von Einbrechern stundenlang gefesselt worden. Im März brachen vier Bewaffnete beim schwedischen Nationaltorwart Robin Olsen ein und bedrohten den damaligen Everton-Spieler mit Macheten.