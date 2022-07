Ein Job in der Oberliga? Kölns Trainer Baumgart will es nicht ausschließen

Für Köln-Trainer Steffen Baumgart ist die Freude am Trainerjob keine Frage der Liga. „Ich möchte, so lange es geht, so hoch wie möglich Trainer sein“, sagte der 50-Jährige im Interview mit dem „Express“: „Ich habe aber auch kein Problem damit, irgendwann mal wieder in der Oberliga zu trainieren.“

Er werde – wie seit 43 Jahren – immer etwas mit dem Fußball zu tun haben, sagte Baumgart. Denn „wenn es irgendwann nicht mehr reicht oder dich niemand mehr anfragt, möchte ich trotzdem das tun, was ich liebe. Fußball ist mein Leben.“

Für den FC beginnt die neue Bundesligasaison mit dem Heimspiel gegen Schalke 04 am 7. August. Zuvor steht das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Zweitligisten Jahn Regensburg an (30. Juli).

Bevor Baumgart den 1. FC Köln wieder ins internationale Geschäft führte, trainierte der bekennende HSV-Fan den SC Paderborn, welchen er in der dritten Liga übernahm und innerhalb von zwei Jahren direkt ins deutsche Oberhaus führen konnte. Zwar folgte ein Jahr später der direkte Wiederabstieg, doch Baumgart hatte sich in Paderborn, durch seine herausragende Arbeit unlängst zur Legende gemacht. (sid/pw)