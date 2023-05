Dünnhäutig und genervt: Salihamidzic nimmt Stellung zum Hoeneß-Besuch

Sportvorstand Hasan Salihamidzic will den viel diskutierten Besuch von Ehrenpräsident Uli Hoeneß unter der Woche auf dem Trainingsplatz des FC Bayern nicht überbewerten. „Der Uli ist oft an der Säbener Straße. Ich denke, da wird zu viel reininterpretiert. (…) Uli will immer das Beste für den Klub“, sagte der in der Kritik stehende Salihamidzic am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Hertha BSC am Sonntag bei DAZN.

Hoeneß hatte sich am Mittwoch überraschend auf dem Vereinsgelände der Münchner gezeigt. Unmittelbar vor dem Training des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch unterhielt sich der 71-Jährige mit Coach Thomas Tuchel.

Hoeneß besuchte Bayern-Training von Thomas Tuchel

Rund 15 Minuten standen der ehemalige Bayern-Präsident, dessen Meinung an der Isar immer noch von großer Bedeutung ist, und der Nachfolger von Julian Nagelsmann auf dem Rasen. Hoeneß beobachtet die sportliche Entwicklung bei den Bayern mit Sorge.

MOPO

Mit der Kritik könne er umgehen, beteuerte Salihamidzic, der extrem dünnhäutig wirkte und sichtlich genervt immer wieder Gegenfragen stellte. „Wir sind so, dass wir immer reflektieren, dass wir uns immer über unsere Arbeit Gedanken machen. Natürlich nehmen wir die Kritik an, wenn sie angebracht ist. Wie jetzt, wenn die Ergebnisse wegbleiben. Wir haben aber auch den kühlen Kopf, Entscheidungen zu treffen.“ Er sei auch weiterhin der Meinung, dass der FC Bayern einen Top-Kader hat. (mp/dpa)