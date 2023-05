„Würde ein Traum in Erfüllung gehen“: Werder-Star wünscht sich Wechsel zum BVB

Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch kann sich einen Wechsel zu Bundesligist Borussia Dortmund vorstellen. „Das war immer mein Herzensverein“, sagte der gebürtige Dortmunder am Mittwoch. „Wenn man die Möglichkeit hätte, dort spielen zu können, würde auf jeden Fall ein Traum in Erfüllung gehen.“ Laut Medienberichten gibt es zahlreiche Interessenten für den Werder-Torjäger – auch Borussia Dortmund soll darunter sein.

Der 29-Jährige hatte die Nachwuchsteams von Borussia Dortmund durchlaufen und war im Sommer 2016 zum FC St. Pauli gewechselt. Sein Vertrag bei Werder Bremen läuft noch bis zum Sommer 2024, beinhaltet aber eine Ausstiegsklausel für eine Ablöse in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro.

Ducksch vor Werder-Abgang? „Im Fußball kann alles passieren“

Ein Bekenntnis zu Werder gab Ducksch nicht ab: „Im Fußball kann alles passieren. Von daher will ich mich da noch nicht festlegen.“

Ducksch hat in der laufenden Spielzeit bereits zwölf Tore erzielt und sechs Treffer vorbereitet. Ob er allerdings auch in der kommenden Saison das Werder-Trikot trägt, ist unklar. „Der Verein ist im Austausch mit meinen Beratern“, sagte Ducksch. „Alles andere wird sich dann zeigen.“ Zunächst solle der Fokus auf den kommenden Spielen liegen.

Werder Bremen steht nach 31 Spieltagen auf dem zwölften Tabellenplatz. Ein Sieg bei RB Leipzig am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) würde Bremen den Klassenerhalt garantieren. (dpa/dv)