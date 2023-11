„Du Vogel“! Auf Instagram: Spielerfrau greift DAZN-Experten an

Union Berlin befindet sich nach der zehnten Liga-Niederlage in Folge weiterhin im freien Fall. Die derzeitige Lage geht bei den Köpenickern nicht spurlos an den Beteiligten vorbei. Auch nicht an Christopher Trimmels Ehefrau Arnela.

Nach der deutlichen Niederlage in Leverkusen (0:4) platzte Arnela Trimmel der Kragen. In einer Instagram-Story ließ sie ihrem Frust freien Lauf. „So viel Inkompetenz auf einem Fleck ist ja fast unmöglich. Was willst du denn hören, du Vogel“, polterte die Malerin gegen Borowski, der seit 2022 als Experte für DAZN im Einsatz ist.

Arnela Trimmel ärgert sich über Borowski-Einschätzung

Was brachte Frau Trimmel so auf die Palme? Nach dem Spiel stellte sich ihr Mann Christopher, seit 2014 bei Union, den Fragen des DAZN-Reporters – als einziger, und das, obwohl er gar nicht auf dem Platz gestanden hatte. „Wir haben so viele Niederlagen kassiert. Wir müssen uns in sehr vielen Bereichen verbessern, ansonsten wird es schwierig, die Klasse zu halten. Wir werden die Länderspielpause nutzen, um daran zu arbeiten. Alles andere wäre Blödsinn. Es ist angekommen in der Mannschaft, aber wir müssen sehr viel tun, die Klasse zu halten.“, sagte der Kapitän am Mikrofon.

Eine Antwort die DAZN-Experte Borowski nicht gefiel. „Die Aussagen sind häufig so gleich seit langer Zeit. Das nervt mich ein bisschen. Ich will nicht, dass Trimmel sagt, man muss jetzt alles auf links drehen. Aber man nimmt das so hin“, bemängelte der ehemalige Nationalspieler und zog damit den Zorn von Trimmels Gattin auf sich.

„Besitzt die Frechheit in so einer unfassbaren Drucksituation, in der sich gerade alle befinden, die Interviews zu bemängeln. Empathie fehl am Platz“, schrieb Arnela weiter. Auch in den Stunden danach teilte sie kritische Kommentare und blieb bei ihrer Meinung.