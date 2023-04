Es geht um Drogen: Verein suspendiert Nationalspieler nach dessen Outing

Zwei Monate nach seinem viel beachteten Outing ist der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto wegen eines verweigerten Drogentests suspendiert worden. Wie sein Verein Sparta Prag bekannt gab, werde der Mittelfeldspieler vorerst nicht mehr zum Einsatz kommen.

Jankto solle zunächst „seine persönlichen Angelegenheiten regeln“, hieß es in einer Mitteilung: „Der Spieler ist nicht dazu bereit, die in seinem Profivertrag festgelegten Pflichten zu erfüllen.“ Jankto hatte bei einer Verkehrskontrolle in der Hauptstadt für Aufsehen gesorgt.

Ohne Führerschein am Steuer? Jankto wurde von der Polizei gestoppt

Am Dienstag hatte die Polizei sein Auto gestoppt, nachdem andere Fahrer Trunkenheit am Steuer vermutet hatten. Der 27-Jährige bestand zwar den anschließenden Alkoholtest, lehnte aber einen Drogentest sowie eine medizinische Untersuchung ab. Einem Medienbericht zufolge soll er ohne Führerschein unterwegs gewesen sein, dieser war bereits zuvor beschlagnahmt worden.

Jankto, der derzeit vom spanischen Erstligisten FC Getafe an Sparta ausgeliehen ist, bestritt bislang für die Nationalmannschaft 45 Länderspiele (vier Tore) und nahm mit Tschechien an der EM 2021 teil. Nachdem er sich im Februar öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hatte, folgte eine Welle der Solidarität.