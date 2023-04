Was für eine Geschichte! Aus der Ukraine geflohen, jetzt mit 15 Deutscher Meister

Im Mai 2022 flüchtete Artem Zaloha aus seiner Heimat Ukraine nach Theesen in Bielefeld. Der damals 14-Jährige konnte weder Deutsch noch Englisch, begann jedoch sofort mit dem Fußballspielen, im Tor. Die Krönung seiner unglaublichen Reise erlebte er am vergangegen Sonntagnachmittag, als er mit der U17 der Arminia Bielefeld Deutscher Meister wurde.

Vor der Station bei der Arminia spielte Zaloha beim Stadtteilverein VfL Theesen unter dem U16-Trainer Paul Neu. „Vor einem Jahr kam ein Junge aus der Ukraine zu uns nach Theesen zum Training“, schrieb Neu via Twitter. „Er konnte kein Wort Englisch oder Deutsch, sagte keinen Ton, verzog keine Miene, aber hielt jeden Ball, der aufs Tor kam. Heute gewinnt Artem die deutsche Meisterschaft.“

Zunächst war der Ukrainer nur Ersatztorwart, erkämpfte sich aber schnell einen Stammplatz in der U16. „Artem gibt in jedem Spiel, in jedem Training 100 Prozent. Er ist ein Mentalitätsmonster“, lobte Neu seinen ehemaligen Schützling. Kein Wunder, dass der Torwart kurz darauf vom Verein in die U17 hochgezogen wurde.

Zalohas Deutschkenntnisse waren zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeprägt, dennoch begann er im Rahmen eines Sozialpraktikums der Schule damit, Trainer der U12 von Theesen zu sein, um weiter Deutsch zu lernen.

Zalohas großer Durchbruch bei Arminia Bielefeld

Ende 2022 wurde die Arminia auf den Torwart aufmerksam, von da an trainierte der 2007 geborene regelmäßig beim Klub mit und wechselte schließlich Anfang 2023 endgültig zum Zweitligaverein. Auch da wurde der 15-Jährige direkt eine Jugend hochgezogen, um die Verletzung des Stammtorwartes der U17 zu kompensieren.

Im Anschluss spielte der Ukrainer unumstritten im Tor der Mannschaft und bestritt auch das Finale der Deutschen U17-Meisterschaft am vergangenen Sonntag für Bielefeld. Die Arminen gewinnen dieses Spiel in Unterzahl gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1, auch dank eines souveränen Zaloha im Kasten – und damit ihre erste U17-Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

„Was für ein Jahr! Es freut mich unendlich für den Jungen, der so viel investiert. Und hoffentlich eines Tages ganz oben ankommen wird… Ich bin stolz auf dich, Junge!“, fasste Neu die märchenähnliche Geschichte des jungen Artem Zaloha zusammen.