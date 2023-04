Bericht: Diesen England-Star will der BVB als Bellingham-Ersatz

Der Erfolg von Borussia Dortmund hängt diese Saison oftmals von ihrem Mittelfeldjuwel Jude Bellingham ab. Der Engländer könnte den Klub allerdings im Sommer verlassen und damit eine große Lücke in den Kader reißen. Nun soll der Tabellenzweite der Bundesliga sich bereits nach einem Nachfolger umgucken und dabei in die Premier League schielen.

Bellingham war diese Saison aus dem Mittelfeld des BVB nicht wegzudenken. Der 19-Jährige machte in allen Wettbewerben 38 Spiele, erzielte überragende zehn Tore und legte weitere sieben auf, er hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 120 Millionen Euro. Bellinghams Vertrag läuft noch bis 2025, ein Verkauf würde Dortmund somit eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich einbringen.

Dortmund will offenbar Chelseas Gallagher

Bellinghams Nachfolger könnte sein Landsmann Conor Gallagher vom FC Chelsea werden. So berichtet die englische Tageszeitung „Daily Mail“, dass die Dortmunder an dem Nationalspieler interessiert sind. Gallagher hat ein ähnliches Spielerprofil wie Bellingham, beide spielen sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive eine Rolle.

Der 23-Jährige kommt Wettbewerbsübergreifend bei den Blues zwar auf 37 Einsätze, überzeugte jedoch nicht besonders mit seinen mageren drei Torbeteiligungen. Für Chelsea ist er somit entbehrlich, zumal sie nach ihren ausgegebenen 600 Millionen Euro diese Saison unbedingt Geld eintreiben müssen, um einen Verstoß gegen das Financial FairPlay zu umgehen. Chelsea hatte bereits 2019 eine Transfersperre erhalten, nachdem sie gegen die Regularien der FIFA verstoßen hatten.

Gallagher besitzt jedoch einen laufendem Vertrag bis 2025 und hat laut transfermakrt.de einen Marktwert von 32 Millionen Euro. Konkurrenten für die Verpflichtung sollen außerdem der FC Liverpool und Newcastle United sein. Es wäre also nicht billig, den Engländer unter Vertrag zu nehmen.

Klar ist: Wenn Bellingham den Klub im Sommer verlässt, hat der BVB die finanzielle Möglichkeit eine hohe Ablöse zu zahlen. Jedoch ist die Frage, ob die Schwarz-Gelben eine große Summe für Gallagher ausgeben würden.