Drama in Belgien: Torhüter (25) hält Elfmeter – und stirbt

Es klingt wie die düstere Vorstellung in einem Albtraum, wurde an diesem Wochenende in Belgien aber brutale Realität. Der 25-jährige Amateur-Torhüter Arne Espeel von KVC Winkel Sport hielt in einem Spiel der belgischen Reserve-Liga einen Foulelfmeter, fiel dann zu Boden, blieb liegen – und war tot. Reanimierungsversuche noch auf dem Platz blieben erfolglos.

Belgischen Medienberichten zufolge soll Espeel am Samstagabend bei der Partie gegen Westrozebeke in der 2. Provinzliga Westflandern kurz nach der Halbzeit einen Elfmeter gehalten und nach der Parade auf den Rasen gefallen sein. Der Keeper habe gezittert und sei dann reglos liegengeblieben.

Belgischer Torhüter Arne Espeel erlitt Herzstillstand

Rettungskräfte vor Ort hätten demnach versucht, Espeel mit einem Defibrillator wiederzubeleben, jedoch nur noch seinen Tod feststellen können. Als Todesursache wird ein plötzlicher Herzstillstand vermutet.

MOPO

„Das ist eine Katastrophe und ein Schock für alle“, wird Patrick Rotsaert, Manager des Klubs KVC Winkel Sport, von der belgischen Tageszeitung „Het Nieuwsblad“ zitiert. „Arne war sein ganzes Leben lang beim Verein und wurde sehr geliebt. Er war ein wunderbar sympathischer Junge, immer gut gelaunt und hilfsbereit.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-Profi stirbt mit nur 46 Jahren: Todesursache noch unklar

Die Begegnung wurde beim Stand von 2:1 für Winkel Sport abgebrochen. „Wir sind alle sehr niedergeschlagen“, zitiert das regionale Nachrichtenportal „Ostbelgien direkt“ eine offizielle Mitteilung des Vereins. „Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich.“