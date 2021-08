Dortmund siegt spät! Haaland krönt die Teenie-Tore

Borussia Dortmund musste Jadon Sancho (21) zu Manchester United ziehen lassen und wird im nächsten Jahr wohl auch Erling Haaland (21) verlieren. Aber was wächst da nach: Beim 3:2 gegen Hoffenheim leiteten die beiden 18-Jährigen Giovanni Reyna und Jude Bellingham den Sieg ein, den in der Schlussphase dann aber doch „Altmeister“ Haaland sichern musste.

Reyna (49.) traf zum 1:0 in seinem 50. Bundesliga-Spiel. Mit 18 Jahren und neun Monaten hat das noch keiner geschafft, selbst Kai Havertz war ein paar Tage älter. Jude Bellingham (69.) erzielte das 2:1, nachdem Christoph Baumgartner (61.) zwischendurch ausgeglichen hatte.

Haaland trifft! Dortmund besiegt Hoffenheim 3:2

Erst der US-Teenager, dann der gleichaltrige Engländer – doch das reichte noch nicht zum BVB-Sieg, weil Hoffenheim munter mitspielte und in der 90. Minute durch Munas Dabbur tatsächlich zum Ausgleich kam.

Bundesliga-Drama in Dortmund: Dabbur gleicht für Hoffenheim aus – doch dann kommt Haaland

Also musste doch noch Haaland ran: In der Nachspielzeit hätte fast der erst 16-jährige Ex-St. Paulianer Yousouffa Moukoko zum Sieg getroffen, doch Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann bekam noch eine Hand an den Ball, der allerdings vor Haalands Füße rollte. Der Norweger ließ sich nicht lange bitten und jagte die Kugel hoch ins kurze Eck.

25.000 Zuschauer brachen nach der irren Schlussphase in ohrenbetäubenden Jubel aus und feierten Haaland – und wenn es auch sein letzter Sommer in Westfalen sein sollte. „Er ist ein Maschine“, staunte auch Bellingham: „Mir fehlen die Worte, um ihn angemessen zu beschreiben.“