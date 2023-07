Bericht: Bayern mit Interesse an Ajax-Star

Der FC Bayern München soll laut eines Medienberichts am einstigen BVB-Kandidaten Edson Álvarez interessiert sein.

Wie die „Bild“ am Freitag berichtet, soll der Rekordmeister am 25 Jahre alten Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam „dran“ sein. Zuvor hatte Borussia Dortmund laut Medienberichten von einem Transfer des Mexikaners Abstand genommen, weil Trainer Edin Terzic weiter mit Emre Can und Salih Özcan plant.

Laut „Bild“ suchen die Münchner nach wie vor einen Mittelfeld-Abräumer, was für den zweikampfstarken Álvarez sprechen würde. Allerdings genießt bei den Bayern derzeit die Suche nach einem neuen Top-Stürmer Priorität. Sollte Wunschspieler Harry Kane kommen, wäre zudem fraglich, ob der deutsche Meister noch Geld für einen kostspieligen Mittelfeldakteur zur Verfügung hätte.

Die Dortmunder sollen auch deshalb von Álvarez Abstand genommen haben, weil ihnen ein Transfer am Ende zu teuer gewesen sein soll. (dpa/mg)