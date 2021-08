Der SC Freiburg ist die Nummer eins in Baden-Württemberg. Dank eines Blitzstarts gewannen die Breisgauer das Derby beim VfB Stuttgart mit 3:2, eine kurze Schlafphase vor der Halbzeitpause ließ das Team von Christian Streich aber bis zum Schlusspfiff zittern.

Woo Yeong Jeong (3., 9.) schnürte gegen die überforderte Stuttgarter Defensive seinen ersten Bundesliga-Doppelpack, Lucas Höler (28.) legte per Kopf nach – 0:3 nach einer halben Stunde, da staunte nicht nur Bundestrainer Hansi Flick, der das Geschehen im Stadion verfolgte und ein gutes Spiel von Nico Schlotterbeck sah, den er am Freitag erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berief. „Nach dem Bundesliga-Debüt mit meinem Bruder zusammen, ist das die beste Woche meiner Karriere“, sagte der 21-jährige Innenverteidiger.

Bundesliga: Freiburg gewinnt Südwest-Derby in Stuttgart

44 Minuten lang hatte Freiburg alles im Griff – und schaltete dann mental zu früh ab. Konstantinos Mavropanos (45.) und Hamadi Al Ghaddioui (45.+2) verkürzten für Stuttgart auf 2:3. Ein furioses Ende der ersten Hälfte, das für neue Spannung sorgte.

Doppelpack von Jeong – aber Freiburg-Trainer Streich war trotzdem sauer

Freiburg-Trainer Streich war so sauer, dass er zur Pause gleich dreimal wechselte und das halbe Mittelfeld austauschte. Sein Ziel, das Spiel zu beruhigen, erreichte er damit. Nach dem Spektakel der ersten Hälfte gab es in der zweiten kaum noch Torszenen.

Den Breisgauern war das herzlich egal. Dortmund geschlagen, Derby gewonnen, sieben Punkte aus drei Spielen – die Bilanz fällt glänzend aus. „Wir haben wie schon gegen Dortmund wirklich gut gespielt“, freute sich Matchwinner Jeong.