Die Europa League hatte sowohl für Bayer 04 Leverkusen, als auch für Manchester United am Donnerstagabend nur ein Unentschieden übrig. Gegen den FC Sevilla gaben die Red Devils im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag eine 2:0-Führung aus der Hand und kamen nur zu einem 2:2 (2:0). In Leverkusen musste man in Halbzeit zwei einem 0:1 Rückstand hinterherlaufen, bis Florian Wirtz den späten Ausgleich erzielte. Besser lief es für Italiens Rekordmeister Juventus Turin, der Sporting Lissabon mit 1:0 (0:0) schlug.

In Manchester hatte Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer (14./21.) United in Führung gebracht, ehe zwei Eigentore von Tyrell Malacia (84.) und Harry Maguire (90.+2) Sevilla spät jubeln ließen. Parallel schoss Juves Federico Gatti (73.) die Alte Dame, die im Achtelfinale den SC Freiburg ausgeschaltet hatte, zum wichtigen Erfolg gegen die Portugiesen. Die Rückspiele steigen am 20. April.

Leverkusens potenzieller Halbfinal-Gegner

Star-Trainer Jose Mourinho steht mit der AS Rom derweil vor dem Aus. Bei Feyenoord Rotterdam verloren die Italiener mit 0:1 (0:0). Der Niederländer Mats Wieffer (54.) schoss in der Neuauflage des Conference-League-Finales von 2022 den Siegtreffer, Roms Lorenzo Pellegrini (43.) setzte einen Handelfmeter an den Pfosten. Der Sieger dieses Duells ist ein potenzieller Halbfinal-Gegner von Bayer Leverkusen am 11./18. Mai.

Denn Bayer darf dank Nationalspieler Florian Wirtz vom Halbfinal-Einzug in der Europa League träumen. Mit einem späten Treffer (82.) rettete der 19 Jahre alte Edeltechniker dem Team von Trainer Xabi Alonso am Donnerstag im Viertelfinal-Hinspiel gegen Union Saint-Gilloise ein 1:1 (0:0). Top-Torjäger Victor Boniface (51.) hatte die Belgier zuvor in Führung gebracht.

Die Euphorie der vergangenen Spiele war bei den Bayer-Fans schon vor dem Anpfiff zu spüren: Tausende Anhänger empfingen zwei Stunden vor der Partie mit Gesängen und Pyro den Mannschaftsbus auf der Bismarckstraße, beim Einlaufen wurde mit einer Choreo und dem Motto „Ihr für uns, wir für euch“ auf die entscheidenden Wochen in Liga und Europapokal eingeschworen.

Leverkusen im VAR-Glück

Die Mannschaft konnte aber zunächst nicht an den Tempo-Fußball der letzten Wochen anknüpfen, agierte nervös und zu fehlerhaft gegen die unangenehmen und robusten Gäste, die im Achtelfinale schon Union Berlin bezwungen hatten. Den ersten wirklich großen Aufregen boten die Gäste, Tabellenzweiter in der belgischen Liga. Nach einer Ecke war es erneut der Querbalken, der Bayer vor einem Rückstand bewahrte. Tah verlängerte unglücklich mit der Hand, der VAR hatte jedoch keine Einwände (29.). Zuvor hatte der bullige Stürmer Victor Boniface sich gleich gegen zwei Leverkusener durchgesetzt und mit einem Gewaltschuss Hradecky zu einer Glanztat gezwungen (28.).

Die größte Möglichkeit auf den Führungstreffer hatte aber Bayer: Nach einer Flanke von Jeremie Frimpong war Torwart Anthony Moris schon überwunden, Piero Hincapie traf jedoch mit dem Kopf das leere Tor nicht (40.). In der Nachspielzeit verzog Diaby erneut knapp.

Gleich mit der ersten guten Gelegenheit im zweiten Durchgang versetzte Boniface der euphorischen Stimmung in der ausverkauften BayArena einen Dämpfer, traf von der Strafraumgrenze ins lange Eck. Bayer lief jedoch an und kam zu Chancen – Jeremie Frimpong (78.) köpfte aus nur fünf Metern drüber, ehe Wirtz von der Strafraumgrenze abzog und Leverkusen jubeln ließ.

Wirtz zuversichtlich: „Sicher, dass wir das Rückspiel gewinnen werden“

„Am Ende können wir glücklich sein, dass wir wenigstens ein Unentschieden gemacht haben“, sagte Wirtz bei RTL: „Natürlich ist es ärgerlich, dass wir in Rückstand gehen. Wir hätten eine bessere Ausgangslage gebraucht. Aber ich bin sicher, dass wir das Rückspiel gewinnen werden.“

Leverkusen bleibt derweil seit zehn Pflichtspielen in Serie ungeschlagen, hat im Rückspiel aber eine unangenehme Aufgabe vor der Brust. Auch Union Berlin holte im Achtelfinale im heimischen Stadion zunächst ein Unentschieden gegen die Belgier, ging dann im Rückspiel im Stadion des RSC Anderlecht aber mit 0:3 unter. (sid/cs)