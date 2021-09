Franck Ribéry kann es nicht lassen und will seine Profikarriere unbedingt fortsetzen. Nach Gesprächen mit dem Serie-A-Klub Hellas Verona will sich nun der No-Name-Klub Salernitana Calcio die Dienste des 38 Jahre alten Ex-Bayern-Stars sichern.

Laut der „Gazzetta dello Sport“ verhandeln die Verantwortlichen des süditalienischen Provinzklubs, der gerade in die Serie A aufgestiegen ist, mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler über ein Engagement für die laufende Saison.

Franck Ribéry: Ex-Bayern-Star weckt weiterhin Interesse aus der Serie A

Der Oldie ist nach dem Ende seines Vertrages bei der AC Florenz derzeit vereinslos, Ribéry möchte in der Serie A bleiben. Salernitana schaffte durch seinen zweiten Platz in der abgelaufenen Serie-B-Saison den Aufstieg in die Beletage. Nach zwei Spieltagen stehen sie allerdings noch punktlos und mit sieben Gegentreffern auf dem 18. und damit drittletzten Platz (sid/seb)