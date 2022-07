40 Millionen Ablöse? Bayern steigt in den Poker um Raum ein

Hoffenheims David Raum ist nicht mehr nur etablierter Bundesliga-Profi, sondern inzwischen auch Nationalspieler. Das weckt Begehrlichkeiten, unter anderem bei Borussia Dortmund, so viel ist bekannt. Offenbar steigt jetzt aber auch Bayern München in den Poker um den Linksverteidiger ein.

Das berichtet der „Kicker“. Nach dem Verkauf von Omar Richards, der den Rekordmeister Richtung Nottingham Forest verließ ist für die Position hinten links einzig Alphonso Davies übrig. Zudem ist der Kanadier nach seiner überstandenen Herzmuskelentzündung erst seit kurzer Zeit wieder fit. Es besteht an der Säbener Straße also offenkundig Nachholbedarf auf der Position des Linksverteidigers.

Könnte Raum eine Konkurrenz für Alphonso Davies werden?

Für die andere Seite konnten die Bayern bereits die Dienste von Noussair Mazraoui sichern, der zukünftig die Position des Rechtsverteidigers einnehmen wird.

Laut „transfermarkt.de“ hat Raum derzeit einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Trotzdem rechnet die TSG mit einer Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro, weil da der 24-Jährige bei Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2026 hat.

Unabhängig von Raum haben die Bayern Juventus-Innenverteidiger Matthijs de Ligt verpflichtet. Er wird am Montag zu den obligatorischen medizinischen Untersuchungen und der Vertragsunterzeichnung in München erwartet. Den Transfer des 22 Jahre alten Niederländers hatten beide Klubs am Sonntagabend abgewickelt.

Der designierte Abwehrchef unterschreibt bis 2027. Die feste Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 70 Millionen Euro, hinzu kommen Bonuszahlungen von 10 Millionen.