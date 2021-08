Der steile Aufstieg des gerade einmal 16 Jahre alten Stürmers von Borussia Dortmund, ist nicht komplett spurlos an dem Teenager vorbeigegangen. Dies sagte Youssoufa Moukoko in einem Interview mit der „WAZ“ am Samstag. Sogar an eine vorzeitige Beendigung seiner Karriere habe der 16-Jährige nachgedacht, sagte der Stürmer.

„Am Anfang haben mich die Berichte noch sehr belastet, vor allem, als über mein Alter diskutiert wurde. Ich wollte mir das nicht mehr antun. Ich wollte aufhören“, sagte Moukoko im Interview. Der in Kamerun geborenen Angreifer gilt als eines der größten Talent im deutschen Fußball.

Moukoko: „Momente, da will man seine Ruhe haben“

Geholfen, mit der Situation umzugehen, habe ihm vor allen sein früherer Junioren-Trainer Sebastian Geppert. Mit 15 Jahren rückte Moukoko bereits in den Profi-Kader des BVB auf. Am meisten vermisse der 16-Jährige es „rauszugehen und nicht erkannt zu werden, in Ruhe essen zu können. Ich mache das gerne. Aber es gibt Momente, da will man seine Ruhe haben.“

Unter neuem BVB-Trainer Rose: Moukoko will „mehr Spielminuten sammeln“

In der vergangenen Saison absolvierte Moukoko nur wenige Tage nach seinem 16. Geburtstag sein erste Profi-Spiel in der 1. Bundesliga für den BVB. Insgesamt kam der Angreifer auf 14 Einsätze und drei Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse. In der kommenden Saison will er unter dem neuen BVB-Trainer Marco Rose noch „mehr Spielminuten sammeln“.

Besonders freut sich Moukoko indes auf seinen 17. Geburtstag im November: „Dann freue ich mich, wenn ich meinen Führerschein machen kann. Freiheit zu haben und unabhängig zu sein, ist mir wichtig.“