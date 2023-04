Krasse Szenen nach dem Abpfiff: Bochum-Torhüter gerät mit Fan aneinander

Es war viel Feuer drin im Abstiegsduell zwischen dem VfL Bochum und dem VfB Stuttgart (2:3). Wenige Minuten vor Spielschluss kam es zu einer heftigen Rudelbildung an der Seitenlinie, Schiedsrichter Frank Willenborg (Osnabrück) musste gleich vier Gelbe Karten verteilen. Für einen Akteur ging der Zoff nach Spielschluss sogar noch weiter: Bochum-Keeper Manuel Riemann geriet heftig mit einem Fan auf der Haupttribüne aneinander.

Die emotional aufgeladene Partie im Bochumer Vonovia Ruhrstadion war gerade wenige Augenblicke abgepfiffen, als sich Riemann schnurstracks auf den Weg zur Haupttribüne machte. Dort lieferte er sich mit einem Bochumer Fan ein intensives Wortgefecht, die beiden mussten von mehreren Zuschauern auseinandergehalten werden, um nicht körperlich zu werden.

Manuel Riemann offenbar von Bochumer Fan beleidigt

Was genau vorgefallen war, blieb zunächst unklar. „Ich weiß selbst nicht, was vorgefallen ist“, sagte Angreifer Philipp Hofmann im Anschluss bei DAZN, betonte aber: „Das war eine einzelne Person im Publikum. Wir sind ein Team, wir kämpfen füreinander. Dabei soll uns so was auch nicht stören.“

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich das Gerücht, Riemann sei von dem Anhänger – wohlgemerkt aus dem eigenen Fan-Lager – beleidigt worden. Das bestätigten wenig später auch lokale Journalisten. Der „Bild“ zufolge seien die Wörter „Wichser“ und „Hurensohn“ gefallen. Möglicherweise ging es dabei um das zwischenzeitliche 3:1 von Ex-HSV-Profi Josha Vagnoman (63.), bei dem sich Riemann bei der Flanke verschätzt hatte.

„Das ist keine schöne Situation, definitiv“, sagte DAZN-Experte Tim Borowski. „Man sieht, dass hier viele Emotionen dabei sind, vielleicht ein bisschen zu viele. Das ist schade, weil wir ein tolles Abstiegsduell gesehen haben.“