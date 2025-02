„Die Türen stehen offen“: Kahn-Gespräche mit Traditionsklub werden konkreter

Oliver Kahn hat konkrete Gespräche über eine Übernahme des in die vierte französische Liga abgestürzten Fußballklubs Girondins Bordeaux aufgenommen. Das bestätigte die Präsidentin der Metropolregion Bordeaux, Christine Bost, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Es habe mit dem früheren Vorstandschef des FC Bayern ein „seriöses Treffen“ gegeben, so Bost. Kahn sei dabei von Geschäftspartner Jacques-Henri Eyraud, ehemals Präsident von Olympique Marseille, begleitet worden.

„Natürlich geht es auch um finanzielle Fragen. Vorrangig spürt man den Wunsch, den Verein sportlich zu tragen“, sagte Bost zu den Inhalten des Gesprächs: „Die Türen stehen offen.“ Kahn hatte bereits Anfang Januar Gespräche „im Anfangsstadium“ bestätigt – nun wird es offenbar konkreter. Am Freitagnachmittag sollen Gespräche mit dem Bürgermeister von Bordeaux, Pierre Hurmic, folgen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ideenloses Ballgeschiebe“: Hamanns düstere Prognose für die Bayern

Kahn war vor 20 Monaten kurz nach der elften Meisterschaft in Folge als Vorstandschef in München ausgeschieden. In Bordeaux müsste er Aufbauarbeit leisten. Der sechsmalige französische Meister musste nach einer Insolvenz im Sommer den Zwangsabstieg in die vierte Liga antreten. Dort ist der sechsmalige französische Meister, der noch immer dem spanisch-luxemburgischen Geschäftsmann Gerard Lopez gehört, aktuell Tabellenführer. (sid/mb)