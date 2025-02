„Ideenloses Ballgeschiebe“: Hamanns düstere Prognose für die Bayern

TV-Experte Dietmar Hamann sieht den FC Bayern derzeit nicht in der Form, um in der Champions League weit zu kommen. „Wenn sich die Bayern nicht drastisch verbessern, dann wird – egal, gegen wen – Schluss sein in der nächsten Runde“, sagte Hamann der „tz“.

Der deutsche Rekordmeister trifft nach den überstandenen Playoffs gegen Celtic Glasgow im Achtelfinale der Königsklasse (4./5. und 11./12. März) auf Bayer Leverkusen oder Atlético Madrid. Leverkusen sei aktuell „spielerisch besser“, sagte Hamann: „Und bei Atlético weiß man: Die können dich auffressen!“

Das könnte Sie auch interessieren:Richter schwankt im Gerichtssaal: Prozess gegen Ex-Bundesliga-Profi abgebrochen

Besonders das Rückspiel gegen Glasgow am Dienstag (1:1) hat bei Hamann keinen guten Eindruck hinterlassen. „Gegen Celtic war das, was die Bayern in der ersten Halbzeit und über weite Strecken der zweiten Hälfte gezeigt haben, statisches, ideenloses Ballgeschiebe“, sagte er. Mit dem Traum vom Finale am 31. Mai in München werde es so „brutal schwer“. (sid/mb)