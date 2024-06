„Die Situation ist ganz klar“: Kimmich äußert sich zu seiner Zukunft

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich sieht bei der Planung seiner Zukunft keine Eile geboten. „Die Situation für mich ist ja nicht ungewiss, sondern ganz klar: Ich habe noch ein Jahr Vertrag“, sagte der Profi von Bayern München am Samstag im EM-Quartier der DFB-Auswahl in Herzogenaurach.

Sein Fokus sei aktuell „komplett auf die EM“ gerichtet, nach drei enttäuschenden Turnieren „wollen alle etwas geraderücken“, betonte Kimmich. „Danach wird dann bestimmt ein Gespräch stattfinden, da ist der FC Bayern mein erster Ansprechpartner.“

Kimmich könnte sich Verbleib beim FC Bayern vorstellen

Seine Zukunft in München, betonte der 29-Jährige, hänge allerdings „nicht nur von mir ab, es wird auch die Frage sein: Was möchte der Verein?“ In diesem Zusammenhang freue er sich, „dass wir einen neuen Trainer gefunden haben. Es ist schön, dass wir eine Baustelle weniger haben.“

Das könnte Sie auch interessieren: Erschreckende Umfrage: Jeder fünfte Deutsche will mehr weiße Spieler im DFB-Kader

Er kenne Vincent Kompany aber nur „aus der Ferne als Spieler. Als Trainer kann ich ihn weniger beurteilen.“ Allerdings sei auch diese Personalie „wichtig für meine Zukunft“. Kimmich wird nach dem Wechsel seines früheren Klub- und Nationaltrainers Hansi Flick zum FC Barcelona unter anderem mit den Katalanen in Verbindung gebracht. (mp/sid)