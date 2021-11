Die Försterei steht Kopf! Union schlägt Hertha im Berlin-Derby

Die „Eisernen“ sind die Nummer eins in der Hauptstadt! Mit einem Blitzstart legte Union Berlin die Grundlage für den 2:0-Erfolg im Stadtderby gegen Hertha BSC.

Taiwo Awoniyi traf schon nach acht Minuten für die Köpenicker, die ihre Führung nach einer halben Stunde durch Christopher Trimmel auf 2:0 ausbauten. Der selbsternannte „Big City Club“ Hertha gab kurz vor der Pause ein Lebenszeichen ab, doch das vermeintliche Tor von Peter Pekarik (45.+1) wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Bundesliga: Union gewinnt Berlin-Derby gegen Hertha 2:0

Auch nach der Pause gab es kaum ein Aufbäumen der „Alten Dame“. Dass die Hausherren einige gute Konterchancen liegen ließen, dürften sie verschmerzen können: In der Tabelle liegt Union als Fünfter nun schon sieben Zähler vor dem einstigen Berliner Branchenführer.

22.012 Zuschauer verfolgten das Derby im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei. Trotz der angespannten Corona-Lage in der Hauptstadt war diese hohe Besucherzahl vom Senat unter 2G-Bedingungen genehmigt worden. Am Donnerstag tritt Union in der Europa Conference League bei Maccabi Haifa an – das dürfte eine schwierigere Aufgabe werden, als den Status als Nummer eins in Berlin zu unterstreichen.