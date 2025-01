Die Bundesliga ist zurück! Gleich zwei Spiele laufen im Free-TV

Die Fußball-Fans dürfen sich zum Start ins neue Jahr gleich auf zwei Spiele im Free-TV freuen. Am Freitag (20.30 Uhr) überträgt Sat.1 das Duell zwischen Borussia Dortmund und Meister Bayer Leverkusen, das zeitgleich auch beim Streaming-Dienst DAZN zu sehen ist.

Fünf Tage später ist Sat.1 auch bei der Partie zwischen Spitzenreiter FC Bayern München der TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr) live auf Sendung. Die zusätzliche Übertragung ist wegen einer Kooperation zwischen ProSiebenSat.1 und dem übertragenden Sender Sky möglich.

St. Paulis erste Spiele 2025 am Samstag zu Hause gegen Frankfurt (15.30 Uhr) und am Mittwoch in Bochum (18.30 Uhr) laufen bei Pay-TV-Sender Sky.

Relegationsspiele laufen auch live im Free-TV

Sat.1 hatte in dieser Spielzeit bereits das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Gladbach und Leverkusen übertragen. Auch die Relegationsspiele für die Bundesliga und die 2. Bundesliga strahlt der Sender in diesem Jahr aus.

Das Auftaktspiel der 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV und den Supercup hatte Sat.1 zu Saisonbeginn ebenfalls übertragen. (dpa/tm)