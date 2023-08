„Verdammte Hölle!“ Ronaldo rastet in der Wüste völlig aus

Eklat bei den Playoffs zur asiatischen Champions League! Superstar Cristiano Ronaldo verlor beim Spiel seines Vereins Al-Nassr die Fassung und schimpfte mit den Schiedsrichtern.

Im Spiel zwischen Al-Nassr und Al-Ahli Dubai war beim Stand von 1:1 gerade der Halbzeitpfiff ertönt, als CR7 die Sicherungen durchbrannten. Der portugisische Stürmer wütete beim Gang in die Kabine deutlich hörbar gegen das Schiedsrichtergespann: „Wacht auf! Wacht auf!“. Außerdem brüllte er noch: „Verdammte Hölle“ und stieß zudem einen Staff-Mitarbeiter zur Seite.

Cristiano Ronaldo left the field very angrypic.twitter.com/h1ORe1Dusl — VAR Tático (@vartatico) August 22, 2023

Auslöser des Wutausbruchs war, dass er sich um gleich drei Elfmeter betrogen fühlte. Zweimal war er im Strafraum zu Fall gebracht worden, ein weiteres Mal schoß er bei einem Fallrückzieher den ausgetreckten Arm eines Gegenspielers an. Doch jedes Mal blieb die Pfeife stumm.

Für Ronaldos Verein lief es nach der Halbzeit denkbar schlecht weiter. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff gelang Al-Ahli das 2:1. Er in der Schlussphase konnte Al-Nassr zurückschlagen. In der 88. Minute gelang der umjubelte Ausgleich, bevor Al-Nassr in das Spiel in der Nachspielzeit durch zwei weitere Treffer drehen konnte. CR7 legte dabei den 4:2-Endstand auf.

Al-Nassr hat sich durch den umkämpften Sieg – im letzten Jahr verpassten sie die Teilnahme – wieder für die AFC Champions League qualifiziert. Für Al-Nassr und den Stürmerstar ein wichtiges Erfolgserlebnis, nachdem sie zuvor mit zwei Niederlagen in die saudische Liga gestartet waren. (ps)