Verletzung im Abschlusstraining! DFB-Profi muss abreisen – auch Werner fehlt weiter

Für Hansi Flick werden die kommenden Aufgaben nicht leichter. Der Bundestrainer muss im Testspiel gegen Polen (Freitag, 20.45 Uhr) in Warschau mit Lukas Klostermann und Timo Werner auf zwei wichtige Profis aufgrund von Verletzungen verzichten. Und auch Triple-Sieger Ilkay Gündogan wird wohl noch nicht mitwirken können.

Wie die DFB-Elf auf Twitter bekannt gab, zog sich Klostermann im Abschlusstraining eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Der Verteidiger von RB Leipzig wurde in der Halbzeit beim 3:3 gegen die Ukraine eingewechselt.

Klostermann und Werner fallen aus – kein Einsatz für Gündogan gegen Polen

Teamkollege Timo Werner fehlt, wie bereits schon gegen die Ukraine, aufgrund von anhaltenden Sprunggelenksbeschwerden. Sowohl Werner, als auch Klostermann reisen zurück nach Leipzig für weitere Untersuchungen.

Gündogan war nach dem Champions-League-Triumph mit Manchester City wie Robin Gosens erst am Mittwochabend zum Team von Bundestrainer Hansi Flick gestoßen. Der City-Kapitän trainierte am Donnerstag auf dem DFB-Campus ebenso nicht mit der Mannschaft wie Werner. Gosens dagegen war bei der Einheit dabei.

„Mein letzter Stand aus dem Gespräch mit Hansi war, dass ich gegen Polen noch nicht spiele, dann aber in Gelsenkirchen“, hatte Gündogan nach seiner Ankunft erklärt. Am Donnerstagmorgen sprach er am Platz noch einmal länger mit Flick.

In Gelsenkirchen trifft der viermalige Weltmeister Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) auf Kolumbien. (dpa/mg)