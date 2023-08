DFB-Pokal: Teutonia Ottensen setzt auf Bayer-Schreck Trulsen

St. Pauli reist am Samstag nach Delmenhorst, eine St. Pauli-Legende versucht zeitgleich am Millerntor ihr Glück. André Trulsen kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und will als Co-Trainer von Teutonia 05 Ottensen dem hohen Favoriten Bayer Leverkusen im DFB-Pokal ein Bein stellen.

Wobei: Geht es rein nach Trulsens Erfahrungen als langjähriger St. Pauli-Verteidiger, dann hat die Werkself im braun-weißen Stadion gar keine Chance. Fünfmal trat der heute 58-Jährige zwischen 1989 und 1996 am Millerntor gegen Leverkusen an – und fünfmal gewann St. Pauli! Ganz egal übrigens, ob die Gäste gerade Europapokalsieger waren oder auf dem Weg zur Vizemeisterschaft.

André Trulsen hat gegen Leverkusen oft besiegt

„Gegen Leverkusen hatten wir eine relativ gute Bilanz“, übt sich Teutonias Assistenzcoach in höflicher Zurückhaltung und wird dann doch etwas deutlicher: „Die kamen nicht so gerne ans Millerntor.“ Immerhin zwei seiner elf Erstliga-Treffer verabreichte Trulsen den Bayer-Kickern: Beim 3:1-Sieg 1996 erzielte er das erste Tor, beim 3:0 im Mai 1990 das letzte – gleichzeitig sein Premierentor im Oberhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: „Raus mit der Kohle“? St. Paulis Plan für Verstärkung der Offensive

„Es sind super Momente, so eine Top-Mannschaft zu Hause zu besiegen“, erinnert sich Trulsen, der insgesamt 409 Pflichtspiele für die Kiezkicker bestritt, an die stolze Serie. Seinen heutigen Schützlingen am Samstag zur Nachahmung empfohlen – auch wenn dies natürlich ungleich schwerer wird.