DFB-Kapitän Kimmich kritisiert Lenos Absage: „Wir haben genügend andere“

DFB-Kapitän Joshua Kimmich hat die Länderspiel-Absage von Bernd Leno kritisiert und zum Anlass für ein grundsätzliches Plädoyer genommen. Der Bayern-Star fordert maximale Identifikation und Leidenschaft.

„Es muss für jeden etwas ganz, ganz Besonderes sein, hier dabei sein zu wollen“, sagte Kimmich am Dienstag während einer Presserunde in Herzogenaurach: „Ob man einhundert Länderspiele hat oder drei. Ob man 34 ist oder 19.“

Leno (FC Fulham), für Kimmich weiterhin „ein absoluter Weltklasse-Torhüter“, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann angesichts fehlender Aussicht auf Spielminuten eine Absage erteilt. „Nicht nur für Bernd: Wenn einer nicht dabei sein möchte, dann muss er auch nicht kommen“, sagte Kimmich. „Wir haben genügend andere Spieler, die sehr gerne dabei sind. Wir wollen Spieler haben, die hier dabei sein wollen.“

Kimmich: „Muss für jeden etwas ganz Besonderes sein“

Im Aufgebot für die Nations-League-Spiele in Bosnien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande am Montag stehen drei Torhüter. Alle sind ohne Länderspieleinsatz: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Janis Blaswich (RB Salzburg). Gegen Bosnien wird wohl Baumann debütieren.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich verlangt auch von den neuen Spielern vollen Einsatz. imago/Sven Simon DFB-Kapitän Joshua Kimmich verlangt auch von den neuen Spielern vollen Einsatz.

Ohne etliche Leistungsträger muss die Nationalelf Platz eins in ihrer Gruppe verteidigen. „Gefühlt ist die halbe Mannschaft weg“, sagte der Kapitän.

Kimmich sieht das Team vor einer großen Prüfung. „Es ist schwierig, das aufzufangen. Denn es ist nicht so, dass wir den Kern der Mannschaft schon seit fünf Jahren haben“, sagte der 29 Jahre alte Bayern-Profi.

Dezimierte DFB-Elf trifft auf Bosnien und Holland

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss mehrere Stammkräfte und Leistungsträger wie Jamal Musiala, Kai Havertz oder auch Torwart Marc-André ter Stegen ersetzen. „Es ist echt verrückt. Gefühlt ist die halbe Mannschaft weg und sind zehn Neue dabei“, sagte Kimmich.

Trotzdem bleibe es das Ziel, „zwei erfolgreiche Spiele zu bestreiten“, sagte der Kapitän. Im Idealfall könnte die DFB-Auswahl dann bereits nach vier von sechs Spieltagen den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt machen. (dpa/lk)