Nagelsmann in Not! Sechster DFB-Ausfall, alter Bekannter kehrt zurück

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die anstehenden Nations-League-Spiele erneut personell umplanen müssen. Außenverteidiger David Raum von RB Leipzig fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung aus, für den 26-Jährigen rückt Robin Gosens nach.

Raum reiste am Dienstag noch vor dem ersten Training aus dem Teamquartier in Herzogenaurach ab. Für Gosens (AC Florenz) ist es die erste Berufung seit Oktober 2023. Damals absolvierte er während der USA-Reise beim 2:2 gegen Mexiko sein 20. und bislang letztes Länderspiel.

Robin Gosens wurde nachnominiert

Nach Robin Koch, Jamal Musiala (beide Hüftgelenk) und Kai Havertz (Kniegelenk) ist Raum der vierte Nationalspieler, der für die Spiele in Bosnien und Herzegowina sowie gegen die Niederlande kurzfristig nicht zur Verfügung steht.

David Raum ist heute wegen einer Sprunggelenksverletzung vorzeitig abgereist und fällt für die beiden anstehenden Länderspiele aus.

Gute Besserung, David! ❤️



Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Robin Gosens dafür nach.

Dass Torhüter Marc-Andre ter Stegen (Patellasehne) und Stürmer Niclas Füllkrug (Achillessehne) fehlen würden, war bereits zuvor klar. Für Innenverteidiger Koch hatte Nagelsmann bereits am Montag Offensivspieler Kevin Schade nachnominiert.

Am Donnerstag reist das DFB-Team nach Zenica zum Spiel der Nations League am Freitag gegen Bosnien und Herzegowina (20.45 Uhr, live bei RTL). Am kommenden Montag empfängt die die Nationalmannschaft in München die Niederlande (20.45 Uhr, live im ZDF). (sid/lk)