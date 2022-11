DFB: Götze mit neuer Nummer zur WM – Füllkrug beerbt Werner

Der DFB hat die offiziellen Rückennummern der 26 WM-Fahrer bekannt gegeben. Standesgemäß führt Manuel Neuer die Liste mit der Nummer 1 an.

Der DFB verkündete die Nummer-Liste auf dem offiziellen Twitter-Account. Unter dem Post waren die Reaktionen immer noch gespalten. Viele fragten ironisch nach, welche Nummer denn Mats Hummels auf dem Trikot tragen würde.

Überraschend sind vor allem die Rückennummern für zwei Spieler, die vor ein paar Monaten noch nicht wirklich im Gespräch waren. Niclas Füllkrug läuft mit der Neun auf, die vorher Timo Werner trug auf, während WM-Held Götze die Nummer elf tragen darf.

Weitere Stammkräfte wie Antonio Rüdiger (2), Joshua Kimmich (6), Serge Gnabry (10) oder Thomas Müller (13) haben ihre üblichen Trikotnummern. Die Youngster Karim Adeyemi (24) und Armel Bella Kotchap (25) höhere Rückennummern.

Last but not least in der Liste ist Neuling Youssoufa Moukoko. Der Youngster darf mit der 26 auflaufen und soll die DFB-Offensive mit seiner jugendlichen Spritzigkeit beleben.

„Mission Katar“ startet am 23. November gegen Japan

Die Spieler werden ihre Trikots wohl das erste Mal beim ersten und einzigen Test vor der WM gegen den Oman (16.11.) tragen. Am 23. November startet dann die „Mission Katar“ für die Flick-Elf mit dem ersten Gruppenspiel gegen Japan. (dhe)