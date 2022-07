Ganz Deutschland feiert unsere Super-Frauen! Der Finaleinzug der deutschen Fußballerinnen bei der EM in England hat für eine Rekordquote gesorgt. Den 2:1-Erfolg im Halbfinale gegen Frankreich sahen am Mittwochabend in der Live-Übertragung des ZDF 12,19 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 47,2 Prozent, damit war die Partie die meistgesehene Sendung des Abends.

Die TV-Werte des Halbfinals sind die Topwerte des Turniers. Das Viertelfinale gegen Österreich (2:0) hatten bei einem Marktanteil von 38,2 Prozent 9,5 Millionen Zuschauer in der ARD gesehen.

Frauen-EM: Deutschland im Finale in Wembley gegen Gastgeber England

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg saß nach dem Abpfiff mit glänzenden Augen in der Pressekonferenz. „Es war mega anstrengend, sehr, sehr spannend und ein verdienter Sieg für uns”, sagte sie. Vor 27.445 Zuschauern hatte die DFB-Auswahl zwar durch ein unglückliches Eigentor von Keeperin Merle Frohms (44. Minute) den ersten Gegentreffer überhaupt im Turnier kassiert.

Doch Tormaschine Alexandra Popp ließ ihrem ersten Führungstreffer (40.) einen zweiten (76.) folgen. „Überragend geköpft mal wieder”, lobte die erneut starke Mittelfeldabräumerin Lena Oberdorf. „Einfach ein Biest da vorne drin.”

Kanzler: Olaf Scholz kommt zum EM-Finale nach London

Das Finale gegen England wird am Sonntag um 18 Uhr bei ARD und DAZN übertragen. Unter den 90.000 Zuschauern in Wembley wird dann auch der Bundeskanzler sein. Olaf Scholz wird den DFB-Fußballerinnen bei ihrem letzten Schritt zum Titel live vor Ort die Daumen drücken. „Glückwunsch an die DFB-Elf zum Einzug ins Finale”, schrieb der SPD-Politiker bei Twitter: ”Das war eine großartige Leistung. Ich freue mich darauf, nach London zu fahren und das Team im Traumfinale gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion zu unterstützen.”