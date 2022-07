2:1 durch Doppel-Popp! Deutschland erreicht das EM-Finale

Auf nach Wembley! Die deutschen Kickerinnen haben sich mit einem hart erkämpften 2:1 gegen Frankreich ins EM-Finale gespielt. Matchwinnerin war die Wolfsburgerin Alexandra Popp, die beide Treffer für die DFB-Elf markierte.

Das Duell der Nachbarinnen war in der Anfangsphase von beiderseitiger Nervosität geprägt. Popp näherte sich als erste dem Kasten, doch ihren Freistoß wehrte die französische Torhüterin Pauline Peyraud-Magnin zur Ecke ab (22.). Kurz vor der Pause bewies Popp aber ihren Torriecher, als sie sich von Eve Périsset löste und eine Flanke von Svenja Huth volley zum 1:0 in die Maschen drosch (40.). Die 31-Jährige hat in allen fünf Turnierspielen getroffen – neuer EM-Rekord.

Doch die deutsche Freude währte nur kurz. Kadidiatou Diani schoss aus 20 Metern unbedrängt an den Innenpfosten, von dort prallte der Ball erst an den Rücken von Merle Frohms und dann ins Netz (44.) – das erste Gegentor für die deutsche Torhüterin, und welch ein unglückliches!

Frohms hielt danach ihre Vorderfrauen im Spiel, als sie gegen Wendie Renard (64.) und Diani (67.) stark parierte. Und dann machte es wieder Popp: In der 76. Minute schädelte die Stürmerin eine weitere Huth-Flanke zum Sieg ein – phänomenal! Am Sonntag treffen die DFB-Kickerinnen im Endspiel auf Gastgeber England, im Wembley-Stadion, der Kathedrale des Fußballs. Deutschland hofft dann auf eine erneute Popp-Show.