Für Ousmane Dembélé will es einfach nicht laufen. Sage und schreibe 96 Pflichtspiele verpasste der Ex-Dortmunder seit seinem Wechsel vom BVB zum FC Barcelona vor vier Jahren bereits, Kritiker sehen allen voran den unprofessionellen Lebenswandel des 24-Jährigen als Grund für das anhaltende Verletzungspech. Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag aus, eine Verlängerung kam bislang nicht zustande. Geht es nun nach England?

Laut dem englischen Portal „teamtalk“ möchte der FC Liverpool im Winter in Gespräche starten, um Dembélé von einem ablösefreien Wechsel im folgenden Sommer zu überzeugen. In finanziell für die meisten Klubs angespannten Zeiten wäre eine kostenfreie Verpflichtung eines Spielers vom Format des Franzosen sicherlich ein Coup, denn: Sobald Dembélé – auch das konnte er in Barcelona bereits unter Beweis stellen – mal über einen längeren Zeitraum fit ist, kann er Spiele im Alleingang entscheiden. Immerhin 51 Scorerpunkte lieferte der Flügelflitzer in seinen bisherigen 118 Einsätzen für die Katalanen.

Liverpool: Harte Konkurrenz im Dembélé-Poker

Bei den „Reds“ könnte Dembélé auf den womöglich scheidenden Roberto Firmino (30) folgen. Der Ex-Hoffenheimer hat seinen Stammplatz an Diogo Jota (24) verloren, wettbewerbsübergreifend steht erst eine Startelf-Nominierung zu Buche.

Alleine ist der FC Liverpool im Werben um den Weltmeister von 2018 jedoch nicht. Zahlreiche europäische Topklubs haben Dembélé auf dem Zettel, unter anderem Manchester United, Paris Saint-Germain und Juventus Turin wurden in der jüngeren Vergangenheit als mögliche Kandidaten für einen ablösefreien Transfer 2022 gehandelt. Aktuell scheint jedoch Liverpool die Pole Position inne zu haben. Ob die beinharte Premier League für den verletzungsanfälligen Offensivmann das richtige Umfeld ist, um zurück in die Spur zu finden, müsste sich dann zeigen.