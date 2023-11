Das wäre ein Hammer! Holt Union Berlin einen Weltstar als Trainer?

Ein Weltstar nach Köpenick? Bei Union Berlin soll Raúl ein Kandidat für den Trainerposten sein. Konkreter wirkt das Interesse an einem ehemaligen Bundesliga-Trainer.

Bei der Trainersuche beim 1. FC Union Berlin soll einem Bericht der „Bild“ zufolge auch der frühere Weltklasse-Fußballer Raúl zum erweiterten Kandidatenkreis gehören. Eine konkretere Spur soll nach Informationen des Blattes aber zu Ex-Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder führen. Auch Oliver Glasner, bis zum Sommer Coach von Eintracht Frankfurt, sei weiter ein Kandidat beim Tabellenletzten.

Raúl kennt die Bundesliga aus Schalke-Zeiten

Union und der langjährige Erfolgstrainer Urs Fischer hatten sich in der vergangenen Woche nach 14 Spielen ohne Sieg getrennt. Im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird das Interims-Trainerteam aus Marco Grote und Marie-Louise Eta auf der Bank der Köpenicker sitzen.

Raúl trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid, die in der dritten spanischen Liga auf Platz elf steht. imago/AFLOSPORT Raúl trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid, die in der dritten spanischen Liga auf Platz elf steht.

Raúl kennt die Bundesliga aus seiner Zeit als Spieler. Von 2010 bis 2012 lief er für Schalke 04 auf. Auch bei den Königsblauen soll er Anfang Oktober ein Trainer-Kandidat gewesen sein, lehnte aber einem Bericht der „Sport Bild“ zufolge ab. Der 46-Jährige trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid.

Schreuder mit kurzen Aufenthalten bei Hoffenheim, Ajax und Al-Ain

Schreuder trainierte Hoffenheim in der Saison 2019/2020, musste allerdings am 30. Spieltag gehen. Auch seine Amtszeiten bei Ajax Amsterdam und Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten endeten nach weniger als einem Jahr.

Union-Präsident Dirk Zingler hatte einen sorgfältigen Prozess bei der Trainersuche angekündigt. Zum Profil dürfte gehören, dass der Trainer gut Deutsch spricht und sich mit den Werten des Klubs identifiziert. (dpa/mp)