„Rassisten sind immer im Dienst“: Brasilien-Star erhebt Anschuldigung gegen Rivalen

Der brasilianische Nationalspieler Rodrygo ist nach der Niederlage im Superclasico gegen Argentinien Opfer rassistischer Beleidigungen geworden.

„Die Rassisten sind immer im Dienst. Meine sozialen Netzwerke wurden mit Beleidigungen und Unfug aller Art überschwemmt”, schrieb der Profi von Real Madrid bei X und Instagram. Unter anderem posteten Nutzer auf seinem Profil Emojis von Bananen oder Affen.

Rodryko mit deutlicher Ansage

„Wenn wir nicht tun, was sie wollen, wenn wir uns nicht so verhalten, wie sie denken, dass wir uns verhalten sollten, wenn wir etwas tragen, das sie stört, wenn wir nicht den Kopf senken, wenn sie uns angreifen, wenn wir Räume besetzen, von denen sie denken, dass sie ihnen gehören, dann treten die Rassisten mit ihrem kriminellen Verhalten in Aktion”, schrieb Rodrygo: „Keine Chance, wir werden nicht aufhören.”

Unterstützung erhielt der Angreifer unter anderem von seinen Nationalmannschaftskollegen Neymar und Vinicius Jr., der bei seinem Verein Real Madrid in der spanischen Liga selbst bereits oftmals Ziel rassistischer Attacken geworden war. „Dein Glanz bringt sie in Verlegenheit, hör niemals auf!“, schrieb Neymar bei Instagram. Der brasilianische Verband CBF verurteilte ebenfalls die „rassistischen Handlungen” und versicherte, dass er „weiterhin unermüdlich daran arbeiten wird, die Krankheit Rassismus aus dem Fußball zu verbannen”.

Laut der Webseite Globo Esporte erwäge Rodrygo nun rechtliche Schritte. Der 22-Jährige hatte am Dienstag bei der von Fan-Krawallen überschatteten 0:1-Niederlage in Rio de Janeiro durchgespielt. Dabei lieferte er sich unter anderem heftige Wortgefechte mit seinen Gegenspielern Lionel Messi und Rodrigo De Paul.