Darum wird Havertz zu Nagelsmanns wichtigstem Spieler

Ein Meilenstein in Sachen EM-Euphorie sollte der Härtetest gegen die Türkei werden. Doch nach dem 2:3 in Berlin blieb nichts als Katerstimmung. Für einen DFB-Star aber könnte die Partie wegweisenden Charakter in Bezug auf seine Karriere gehabt haben. Kai Havertz trat erstmals auf der linken Abwehrseite an und soll dort auch bei der EM zum Star werden.

Diese Lösung hatte niemand auf dem Zettel, mit Ausnahme von Julian Nagelsmann. Längst hat der Bundestrainer erkannt, dass die Besetzung hinten links eines der größten Probleme im DFB-Team darstellt. Nun meint er, mit Havertz die Lösung gefunden zu haben. Der 24-Jährige, der Chelsea 2021 zum Champions-League-Titel schoss, soll es jetzt auch hinten richten. Eine mutige Entscheidung. Aber auch die richtige?

Havertz ist für Nagelsmann „Weltklassespieler“

Nagelsmann hat keine Zweifel. „Kai ist ein Weltklassespieler“, sagte er nach der Pleite: „Für mich hat er es sensationell gemacht.“ Im Übrigen habe er in seiner Trainer-Karriere „noch nie darüber nachgedacht, warum ein Weltklassespieler nicht auch auf einer anderen Position spielen kann“.

Ziemlich viel Weltklasse in wenigen Sätzen. Tatsächlich spielte Havertz ordentlich, schoss das frühe 1:0 (5.), hatte aber Pech, als er durch sein Handspiel den Strafstoß zum 2:3 verschuldete (71.).

Klar, dass es auch kritische Stimmen gibt. „Ich habe gedacht, die Ausprobiererei ist vorbei, nachdem Hansi Flick beurlaubt worden ist“, ätzte Lothar Matthäus bei RTL.

Für Nagelsmann aber soll der Versuch mit Havertz zur Dauerlösung werden „Die Position ist eher mit einem linken Zehner zu vergleichen als mit einem linken Verteidiger“, stellte er fest und betonte: „Ich sehe für Kai kein Risiko, sondern eine sehr große Chance, eine tragende Rolle bei einer Heim-EM zu spielen. Nicht nur on-off, wie er es zuletzt war, sondern dauerhaft, mit vielen Torchancen und Assists.“ Havertz könne so „einer der Topspieler der EM“ werden.

Hinten soll er für mehr Balance sorgen, vorn weiterhin für viel Gefahr. Havertz wird damit ganz plötzlich zu Nagelsmanns wichtigstem Spieler im DFB-Team.