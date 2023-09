Darum wird ein Bundesliga-Stadion zum „Open-Air-Schlafzimmer“

So mancher Fußball-Fan ist nach einem Bundesliga-Spiel ja kaum aus dem Stadion zu kriegen – beim SV Darmstadt 98 darf man nun sogar in der Arena am Böllenfalltor übernachten.

Der Aufsteiger öffnet am 6. Oktober diese als „riesengroßes Open-Air-Schlafzimmer“.

Darmstadt 98: Übernachtung am Böllenfalltor

Und zwar um auf das Thema Obdachlosigkeit vor der nahenden kalten Jahreszeit aufmerksam zu machen, wie die Lilien am Donnerstag mitteilten.

Die Darmstädter bieten dabei für den guten Zweck Übernachtungen für 49 Euro oder – inklusive Isomatte und Schlafsack, die danach an Obdachlose verteilt werden – für 98 Euro an. (aw/dpa)