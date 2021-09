Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea das Achtelfinale im Carabao Cup erreicht. In der 3. Runde setzte sich sein Team am Mittwoch im Elfmeterschießen gegen Aston Villa mit 4:3 durch. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:0) gestanden, eine Verlängerung gab es nicht.

Die Führung für die „Blues“ hatte Nationalstürmer Timo Werner per Kopf erzielt (54.), Cameron Archer glich zehn Minuten später für Villa aus. Auch als Thomas Tuchel in der 76. Minute 115-Millionen-Mann Romelu Lukaku einwechselte, gelang seinem Team kein Treffer mehr in der regulären Spielzeit. Der Belgier traf aber im anschließenden Elfmeterschießen.

League Cup: Chelsea gewinnt dank Werner – United scheidet ohne Ronaldo aus

Der Tabellendritte Manchester United schied durch eine 0:1 -Heimniederlage gegen West Ham United aus. Ohne Neuverpflichtung Cristiano Ronaldo, der gar nicht im Kader stand, hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, waren aber im gegnerischen Strafraum nicht treffsicher.

So reichte West Ham ein früher Treffer des Argentiniers Manuel Lanzini in der 9. Minute zum Einzug in das Achtelfinale. (dpa/seb)