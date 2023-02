Dank Leihspielern: Hertha kann plötzlich 20 Millionen Euro kassieren

Sportlich läuft es grade nicht besonders gut für die Hertha. Aber wenigstens finanziell könnte es nun einen ersten großen Erfolg geben. Wie die „Bild“ berichtet, soll Santiago Ascacíbar bei seinem Leih-Verein Estudiantes de La Plata bleiben wollen. Der Verein ist ebenfalls interessiert an einem Kauf.

Nach Informationen von „transfermarkt.de“ beträgt die Kaufoption drei Millionen Euro. Ascacíbar war im Sommer 2022 auf Leihbasis US Cremonese in die Serie A gewechselt. Die Leihe wurde vorzeitig beendet und Ascacíbar wechselte zurück zu seinem Heimatverein. Ein Verbleib gilt als sehr wahrscheinlich – zumal Fredi Bobic, der mittlerweile gekündigte Geschäftsführer der Hertha, im Januar angab, Ascacíbar sei sehr „unglücklich in seiner aktuellen Situation“.

Weitere Leihspieler versprechen gutes Geschäft

Neben Santiago Ascacíbar sind noch sieben andere Spieler der Hertha derzeit an andere Klubs verliehen. Das könnte im Sommer Geld in die Kassen der „Alten Dame“ spülen. Omar Alderete (Getafe) könnte laut Kaufoption 7,5 Mio. Euro einbringen, Krzysztof Piatek (Salernitana) sogar 9 Mio. Euro. Die anderen Leihspieler haben ebenfalls Kaufoptionen in Millionenhöhe.

Insgesamt würde Hertha BSC so mehr als 20 Millionen Euro einnehmen.