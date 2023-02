Nach eigenem Patzer im Internet: Bundesliga-Profi löscht seine Handy-Nummer

Timo Hübers ist Verteidiger beim 1. FC Köln – und sein eigener Berater. Das hatte er vor einigen Tagen erklärt und im Zuge dessen seine Handy-Nummer auf „transfermarkt.de“ veröffentlicht. Doch das ging offenbar nach hinten los.

Denn anscheinend erreichten ihn sehr viele Anrufe, vor allem von Fans. Die Handy-Nummer ist deshalb bereits wieder gelöscht. Gegenüber der „Bild“ meinte er: „Da habe ich alles schon zu gesagt und möchte nichts weiter dazu sagen. Ich habe jetzt kein großes Business aufgemacht“.

Am Samstag will Hübers nach einer Gelb-Sperre wieder in der Bundesliga angreifen. Für Köln geht es gegen Wolfsburg – ein direktes Duell im Kampf um den letzten Europa-Platz. Ein wichtiges Spiel also. Entsprechend vermutet Hübers: „Da können wir uns auf ein intensives Spiel Samstag einstellen.“ (tie)