Dank irrem Torwart-Patzer: Klopp schlägt Pep und träumt vom FA-Cup-Sieg

Der 19-malige englische Meister FC Liverpool ist nach einer starken Leistung im Showdown der derzeit besten Mannschaften auf der Insel ins Endspiel des FA Cups eingezogen. Das Team von Jürgen Klopp triumphierte im Londoner Wembley-Stadion gegen den amtierenden Meister und Spitzenreiter der Premier League, Manchester City, mit 3:2 (3:0) – für Klopp auch ein Prestige-Erfolg im Trainer-Duell mit Pep Guardiola.

Sechs Tage nach dem 2:2 in der Liga in Manchester, mit dem die Gastgeber die Tabellenführung gegen den Verfolger von der Merseyside behauptet hatten, war Liverpool diesmal der verdiente Sieger gegen einen Gegner, bei dem allerdings einige Stammspieler geschont wurden.

FA Cup: Liverpool schlägt Manchester City und steht im Finale

Die „Reds“ hatten einen optimalen Start in die Partie erwischt, gingen durch einen Kopfball-Treffer von Ibrahima Konaté (9.) mit 1:0 in Führung. Der überragende Sadio Mané erhöhte in der 17. Minute auf 2:0. Kurios: Bei seinem Treffer grätschte Mané City-Ersatzkeeper Zack Steffen, der für Stammkeeper Ederson in die Kiste rotiert war, den Ball im Fünf-Meter-Raum ins Tor. Ein schwerer Patzer des Torhüters. Unmittelbar vor der Halbzeitpause schlug Mané erneut zu, erhöhte mit einer Direktabnahme auf 3:0.

Kurz nach dem Seitenwechsel ließ Jack Grealish City mit seinem Anschlusstreffer zum 1:3 (47.) noch einmal hoffen, doch Liverpool blieb spielbestimmend und hatte durch Jesus (70.) und Mahamed Salah (73.) gute Chance, den Sack endgültig zuzumachen, ließ aber auch nicht viel zu. Das 2:3 durch Bernardo Silva kam zu spät (90.+1).

Im Finale des FA Cups treffen Klopp und seine „Reds“ am 14. Mai entweder auf den FC Chelsea oder Crystal Palace, die am Sonntag in Wembley das zweite Halbfinale bestreiten.