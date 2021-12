Der FC Barcelona muss die nächste Welle an Corona-Fällen verkraften.

Wie der spanische Topklub am Mittwoch bekannt gab, wurden mit dem ehemaligen Dortmunder Ousmane Dembélé, Innenverteidiger Samuel Umtiti und Nachwuchsspieler Gavi drei weitere Akteure positiv auf das Coronavirus getestet.

Jordi Alba war schon am Dienstag positiv getestet worden

Am Dienstag war bereits die Infektion von Defensivspieler Jordi Alba bekannt geworden. Allen Spielern gehe es nach Klubangaben gut, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Das könnte Sie auch interessieren: 1. FC Köln wirft Impfverweigerer raus!

Bitter für die Katalanen: In den kommenden zwei Wochen stehen gleich vier Pflichtspiele in drei unterschiedlichen Wettbewerben an, darunter auch das Supercup-Spiel gegen Real Madrid. Jordi Alba, Dembélé, Umtiti und Gavi drohen diese Partien allesamt zu verpassen. (kk/sid)