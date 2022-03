Corona-Wirbel: PCR-Test positiv, aber van Gaal umarmt Müller

Bondscoach Louis van Gaal muss auf seine Reise zur Auslosung der WM in Katar am Freitag verzichten. Nach seiner Corona-Infektion sei sein PCR-Test immernoch positiv und er könne deshalb nicht in den Wüstenstaat reisen. Richtig gelesen: Der „Tulpengeneral“ ist nach wie vor positiv, umarmte Spieler und Trainer und scherzte nach dem 1:1 gegen Deutschland auf der Pressekonferenz.

„Am Montag hatte ich einen positiven PCR-Test. Aber der Arzt hat mir gesagt, dass es nur Resterscheinungen des Virus seien, die mit einem PCR-Test länger nachzuweisen sind als mit einem Schnelltest.“ Deshalb dürfe er auch nicht zur WM-Auslosung nach Katar reisen.

Corona scheint in den Niederlanden der Vergangenheit anzugehören. Abstandsregeln und Maskenpflicht gibt es de facto nicht mehr. Die einzige Ausnahme bilden Flugpassagiere, die während des Flugs eine Maske tragen müssen. In Bussen, Bahnen, Restaurants und Co. wurden die Beschränkungen aufgehoben. Beim Klassiker in Amsterdam war von der Pandemie nichts mehr zu spüren, tausende Fans jubelten in der Johan-Cruyff-Arena Arm in Arm.

Louis van Gaal scherzt: „Kommt mir nicht zu nahe“

Ähnlich gelassen geht der ehemalige Bayern-Coach mit dem Virus um: Nach dem Klassiker umarmte und unterhielt er sich angeregt mit Bundestrainer Hansi Flick sowie seinen einstigen Münchner Schützlingen Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger. Nach eigenen Angaben sei er nicht mehr ansteckend gewesen und unterzog sich vor dem Spiel mehrerer Schnelltests, die alle negativ ausfielen.

„Kommt mir nicht zu nahe“, scherzte van Gaal, nachdem er der Presse mitteilte, dass er laut PCR-Test positiv ist. Kurioserweise war sein PCR-Test am Montag, am vorigen Samstag stand er dennoch an der Seitenlinie beim 4:2 gegen Dänemark. Darüber hinaus hatte er viel Lob für die deutsche Mannschaft übrig: „Deutschland ist eine Spitzennation! Für mich sind sie ein Kandidat auf den WM-Titel.“ (sid/jvd)