Der FSV Mainz 05 hat drei neue Corona-Fälle vermeldet und muss insgesamt 14 Personen in Quarantäne schicken. Nach dem Positivfall von Stürmer Karim Onisiwo sind am Montag und Dienstag zwei weitere Mainzer Profis positiv getestet worden, am Mittwoch auch ein Mitglied des Trainerteams.

Onisiwo war schon am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Bundesligist am Sonntag unmittelbar vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei der SV Elversberg (8:7 i.E.) mit.

Bundesliga: Mehrere Profis von Mainz 05 in Corona-Quarantäne

Am Freitag und auch am Samstag wurden dann allerdings alle weiteren Spieler negativ getestet, sodass die Partie beim Regionalligisten planmäßig stattfinden konnte. Onisiwo wurde umgehend in häusliche Quarantäne geschickt. Am Montag und Dienstag folgten dann zwei weitere positive Tests. Eine Folgetestung am Mittwoch ergab zudem auch bei einem Mitglied des Trainerteams ein positives Ergebnis. Bis auf leichte Symptome gehe es aber allen gut, wie der FSV Mainz 05 auf seiner Website versichert.

„Derzeit ist von einem akuten Krankheitsgeschehen auszugehen, da es auch zu Ansteckungen im häuslichen Bereich gekommen ist“, hieß es in der Klub-Mitteilung: „Zwei der Erkrankten haben den vollständigen Impfschutz.“

Das könnte Sie auch interessieren: Derby-Sticheleien? Schultz: „Hamburg ist groß genug für beide Vereine“

Das Training am Mittwoch wurde auf Anraten des Gesundheitsamtes abgesagt. Die Mainzer Mannschaft von Trainer Bo Svensson startet aber offiziell noch planmäßig am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Vizemeister RB Leipzig in die neue Bundesliga-Saison. Bleibt es dabei? (sid/pia)